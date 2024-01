Das gibt’s ja gar nicht, First Republic Bank?

Die First Republic Bank-ca wird im Vergleich zu anderen Handelsbanken als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 0,01, während das branchenübliche KGV bei 15,6 liegt, was einem Unterschied von 100 Prozent entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der First Republic Bank-ca zeigt einen Wert von 37,72, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 41,25 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 3 neutrale und 1 negative Einstufung für die First Republic Bank-ca abgegeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Es liegen keine Updates aus dem letzten Monat vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 95,67 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 0,046 USD eine erwartete Kursentwicklung von 207871,01 Prozent ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher von Analysten als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite der First Republic Bank-ca liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 138,98 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.