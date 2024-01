Das gibt’s ja gar nicht, Fiducian?

Fiducian-Analyse: Stimmung und technische Bewertung neutral

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Fiducian wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. In Bezug auf die Stimmungsänderung gab es kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich somit für Fiducian die Einstufung: "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fiducian von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Situation, da der RSI bei 50,75 liegt und der RSI25 bei 33. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine positive Bewertung. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,86 AUD, während der Kurs der Aktie bei 6,18 AUD liegt, was einer Abweichung von +5,46 Prozent entspricht. Auch der GD50 zeigt mit einem Wert von 5,71 AUD eine positive Abweichung von +8,23 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Stimmung und die technische Bewertung von Fiducian aktuell als neutral einzustufen sind.