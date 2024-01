Das gibt’s ja gar nicht, Fidelity D, D?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Fidelity D&d war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Das Stimmungsbarometer deutete an zwei Tagen während des analysierten Zeitraums auf eine negative Stimmung hin. Die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, was dazu führte, dass die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet wurde. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 3,24 Prozent, was 135,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 138,98) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Fidelity D&d-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird dabei in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs betrachtet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fidelity D&d verläuft derzeit bei 47,37 USD. Daraus ergibt sich für die Aktie die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 50,95 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +7,56 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 liegt derzeit bei 53,55 USD, was für die Fidelity D&d-Aktie eine aktuelle Differenz von -4,86 Prozent und damit ein "Neutral"-Signal bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der beiden Zeiträume ein "Gut"-Befund.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Fidelity D&d liegt bei 13,78 und ist damit 12 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (15,61) bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.