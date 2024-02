Das gibt’s ja gar nicht, Fangda Carbon New Material?

Die Stimmung an den Aktienmärkten kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten beurteilt werden, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Fangda Carbon New Material wurde von Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, und die überwiegende Mehrheit der Kommentare war positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch in den sozialen Medien hauptsächlich über positive Themen im Zusammenhang mit Fangda Carbon New Material gesprochen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fangda Carbon New Material-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,81 CNH lag. Der letzte Schlusskurs (4,83 CNH) weicht somit um -16,87 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,05 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,36 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fangda Carbon New Material-Aktie liegt bei 21,74, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet wird, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Fangda Carbon New Material mit -26,13 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnete eine mittlere Rendite von -20,67 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Fangda Carbon New Material mit 5,46 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.