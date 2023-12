Das gibt’s ja gar nicht, Expert?

Die Aktie von Expert bietet Anlegern derzeit eine Dividendenrendite von 9,43 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen entspricht dies einem Mehrertrag von 3,32 Prozentpunkten. Diese überdurchschnittliche Dividende stellt eine gute Ausschüttungspolitik des Unternehmens dar.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Haltung der Marktteilnehmer gegenüber Expert in den letzten Tagen. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen werden überwiegend neutral bewertet. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Expert daher ein neutrales Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine negative Abweichung des letzten Schlusskurses der Expert-Aktie. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine schlechte Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird Expert basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

In den vergangenen vier Wochen konnte keine signifikante Veränderung in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Aktie von Expert festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Bereich ein neutrales Rating vergeben.