Das gibt’s ja gar nicht, Evolus?

Die technische Analyse zeigt, dass die Evolus-Aktie derzeit 11,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +17,04 Prozent, was zu einer insgesamt guten Bewertung für die Aktie in beiden Zeiträumen führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen eher neutral in Bezug auf Evolus waren. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität rund um die Evolus-Aktie in den letzten Monaten zugenommen, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Evolus beträgt derzeit 42,47 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung der Aktie hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 38,92 im neutralen Bereich. Somit wird die Evolus-Aktie insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.