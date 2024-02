Das gibt’s ja gar nicht, Esco?

Weitere Suchergebnisse zu "ESCO Tech":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Esco in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem positiven Stimmungsbarometer bei den Marktteilnehmern führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über Esco in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Dies führt ebenfalls zu einem positiven Rating. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In technischer Hinsicht wird die Esco derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 102,22 USD, während der Aktienkurs bei 97,74 USD liegt, was einer Abweichung von -4,38 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 106,93 USD, was einer Abweichung von -8,59 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Zeitraum ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung als "Neutral".

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Esco bei 28, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (KGV von 31,57) unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird Esco daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In Bezug auf die Dividende liegt Esco mit einer Dividendenrendite von 0,31 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (17,07 %) niedriger. Die Differenz von 16,76 Prozentpunkten führt zu der Einstufung als "Schlecht".