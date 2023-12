Das gibt’s ja gar nicht, Entree?

Die Aktie von Entree zeigt gemäß der aktuellen Dividendenrendite eine unterdurchschnittliche Performance von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,83 Prozent. Dies führt dazu, dass die Dividendenpolitik von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Entree von Analysten insgesamt mit einer guten Einstufung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Entree. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 1,95 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 62,5 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Entree-Aktie gemäß des längerfristigen 200-Tage-Durchschnitts von 1,27 CAD eine Abweichung von -5,51 Prozent aufweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1,25 CAD führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 45,45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,86, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild mit einem Rating von "Neutral" basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Entree kaufen, halten oder verkaufen?

