Das gibt’s ja gar nicht, Ensign?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dadurch kann er anzeigen, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der Ensign-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 40, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 39,11 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ensign.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 25. Das bedeutet, dass die Börse 25,57 Euro für jeden Euro Gewinn von Ensign zahlt. Dieser Wert liegt 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 98 und zeigt somit, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Ensign-Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat Ensign in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,81 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in der Branche um 0,12 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +16,68 Prozent für Ensign entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors liegt Ensign mit einer Rendite von 0,38 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Ensign-Aktie in den Kategorien Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für die Ensign-Aktie.