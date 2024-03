Das gibt’s ja gar nicht, Engie Brasil Energia?

Die Aktie von Engie Brasil Energia wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Einer davon ist die Analyse des Sentiments und des Buzz im Netz. In den letzten Monaten war die Diskussionsintensität im Netz im Durchschnitt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Engie Brasil Energia derzeit eine Dividendenrendite von 2,13 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,84 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende als "schlecht" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Daher erhält Engie Brasil Energia in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Engie Brasil Energia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,74 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 8,22 USD weicht somit um -5,95 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf kurzfristigerer Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Engie Brasil Energia-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Diskussionsintensität, der Dividendenrendite, der Anlegerstimmung und der technischen Analyse.