Das gibt’s ja gar nicht, Energy Recovery?

Die Anlegerstimmung für Energy Recovery ist in den letzten Wochen überwiegend negativ, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine rote Markierung, was auf eine überwiegend negative Diskussion hindeutet. Positive Diskussionen waren nicht zu verzeichnen, und an einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Energy Recovery insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Gegensatz dazu schätzen Analysten die Aktie von Energy Recovery langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Obwohl es keine Analystenupdates zu Energy Recovery aus dem letzten Monat gibt, erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel von 26 USD, was einer Erwartung von 38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung auf Basis aller Analystenschätzungen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Energy Recovery derzeit bei 23,3 USD liegt, während die Aktie selbst bei 18,84 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -19,14 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 18,18 USD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +3,63 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote "Neutral".

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Energy Recovery in den letzten Wochen kaum verändert hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Energy Recovery vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.