Das gibt’s ja gar nicht, Energiekontor?

Das Energieunternehmen Energiekontor weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,51 für "Elektrische Ausrüstung" deutlich niedriger liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental betrachtet unterbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Energiekontor-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 74,08 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 82,7 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +11,64 Prozent, was eine positive charttechnische Bewertung ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 71,08 EUR über dem letzten Schlusskurs um +16,35 Prozent, was ebenfalls eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt.

Hinsichtlich der Dividende weist Energiekontor eine Dividendenrendite von 1,38 Prozent auf, was 1,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Energiekontor-Aktie derzeit mit einem Wert von 3,94 überverkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 27 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was insgesamt zu einer positiven Einstufung des RSI führt.