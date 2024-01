Das gibt’s ja gar nicht, Emperor Watch and Jewellery?

Aktienanalyse: Emperor Watch & Jewellery mit neutraler Bewertung

Derzeit bietet die Aktie von Emperor Watch & Jewellery eine Dividendenrendite von 8,12 %, was einem Mehrertrag von 2,82 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies deutet auf eine gute Ausschüttungspolitik des Unternehmens hin.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,34 %, was 4,63 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Branchenvergleich "Spezialität Einzelhandel" liegt die jährliche Rendite von Emperor Watch & Jewellery aktuell 3,84 % über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt aktuell weder überkaufte noch unterkaufte Werte an, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Anleger-Sentiment ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Aktie von Emperor Watch & Jewellery basierend auf Dividendenrendite, Aktienkursvergleich, RSI und Anleger-Sentiment.