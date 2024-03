Das gibt’s ja gar nicht, Elec-Tech?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Elec-tech hat derzeit ein KGV von 5,97, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Dynamik eines Aktienkurses und beträgt für Elec-tech 38,46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,35, was ebenfalls eine neutrale Einstufung ergibt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Elec-tech derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen jedoch überwiegend positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Elec-tech daher eine "Neutral"-Bewertung auf Grundlage der verschiedenen Kriterien.