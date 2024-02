Das gibt’s ja gar nicht, East Side Games?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander betrachtet werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von East Side Games liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder über- noch unterbewertet ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 43,1 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, so dass auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für East Side Games somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die East Side Games derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,51 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,55 CAD liegt, was einer Abweichung von +7,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,5 CAD zeigt mit einer Abweichung von +10 Prozent ein positives Bild, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen eher neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend negative Themen diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von East Side Games wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für East Side Games erfährt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von East Side Games bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".