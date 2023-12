Das gibt’s ja gar nicht, EPS Creative Health Technology?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Eps Creative Health-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Eps Creative Health-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,9 HKD weicht somit um -10 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,03 HKD) liegt der letzte Schlusskurs (-12,62 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Eps Creative Health-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 80 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Eps Creative Health-Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie für den RSI25 eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Eps Creative Health wurde auch auf sozialen Plattformen betrachtet und die Kommentare wurden als neutral eingestuft. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.