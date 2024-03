Das gibt’s ja gar nicht, Doordash?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Doordash liegt bei 19,69, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 34,35 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Doordash gab. Die Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über Doordash war deutlich niedriger als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Aktie wird daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse der Analysteneinschätzungen zeigt, dass Doordash in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Bewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", wobei es 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen gab. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -26,58 Prozent, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist. Insgesamt erhält Doordash daher eine "Neutral"-Bewertung.