Das gibt’s ja gar nicht, Dolphin Entertainment?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dolphin Entertainment-Aktie zeigt einen Wert von 48 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 46,21 aufweist. Auch hier wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Dolphin Entertainment basierend auf dem RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Dolphin Entertainment eingestellt waren, mit sechs positiven und zwei negativen Tagen. Es gab jedoch auch Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Dolphin Entertainment derzeit bei 1,84 USD liegt, während die Aktie selbst bei 1,65 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -10,33 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 1,62 USD, was zu einem Abstand von +1,85 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten einmal die Einschätzung "Gut" und kein einziges Mal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" für Dolphin Entertainment abgegeben, was langfristig zu einer institutionellen Bewertung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 1,65 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 324,24 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 7 USD führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten für Dolphin Entertainment.