Das gibt’s ja gar nicht, Dewey Electronics?

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Dewey Electronics in den letzten Wochen relativ unverändert geblieben ist. Basierend auf dieser Erkenntnis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Dewey Electronics, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, und auch die Themen in den sozialen Medien zu Dewey Electronics waren vorwiegend neutral. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls, dass die Dewey Electronics-Aktie als Neutral-Titel betrachtet wird. Der RSI7 und RSI25 liegen bei 0, was zu einer "Gut"-Einstufung führt und somit zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs der Dewey Electronics-Aktie für die letzten 200 Handelstage von 2,55 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,92 USD liegt, was einer Abweichung von -24,71 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 1,99 USD, was zu einer ähnlichen Abweichung von -3,52 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Dewey Electronics-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.