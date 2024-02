Das gibt’s ja gar nicht, Deutsche Boerse?

Die Deutsche Boerse wird als unterbewertet angesehen, wenn man sie mit dem Branchendurchschnitt für Kapitalmärkte vergleicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 20,48, was einen Abstand von 66 Prozent zum Branchen-KGV von 60,89 bedeutet. Auf Grundlage dieser fundamentalen Daten wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Deutsche Boerse in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt fällt die Bewertung für die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls "Neutral" aus.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Kapitalmärkte-Branche hat die Deutsche Boerse in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,39 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 3,68 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,71 Prozent für die Deutsche Boerse. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Deutsche Boerse beträgt derzeit 2,28 %, was unter dem Branchendurchschnitt für Kapitalmärkte von 5,53 % liegt. Mit einer Differenz von 3,25 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite daher als "Schlecht" eingestuft.