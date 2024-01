Das gibt’s ja gar nicht, Dermapharm?

Die Dermapharm AG wird derzeit auf Basis einer technischen Analyse bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 42,41 EUR, während der Aktienkurs bei 40,32 EUR liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 39,91 EUR, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Dermapharm-Aktie.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung für Dermapharm. Dies führt zu einer langfristigen Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Dermapharm zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 79,56 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 52,8, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Dermapharm in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +19,57 Prozent im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche und von 19,85 Prozent im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, was zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie führt.