Das gibt’s ja gar nicht, Delwinds Insurance Acquisition?

Die technische Analyse der Foxo-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 1,39 USD für den Schlusskurs. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,334 USD, was einem Unterschied von -75,97 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 0,3 USD weist hingegen einen letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +11,33 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Foxo-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Foxo liegt bei 51,9, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 45,28 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Foxo auf dieser Stufe.