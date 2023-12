Das gibt’s ja gar nicht, Data Modul?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Data Modul Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 91 erreicht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 69,77, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 54,37 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 43,6 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -19,81 Prozent im Vergleich zum GD200 und zu einer negativen Bewertung von -8,06 Prozent im Vergleich zum GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Data Modul Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen-Aktie einen Wert von 8, während vergleichbare Unternehmen in der Branche durchschnittlich ein KGV von 49 haben. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten Wochen. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Data Modul Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

