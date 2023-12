Das gibt’s ja gar nicht, Dalian Sunlight Machinery?

Die Dalian My Gym Education-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,82 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt mit 3,3 CNH um -13,61 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnittsschlusskurs 3,31 CNH, was einer Abweichung von nur -0,3 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt erhält die Dalian My Gym Education-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die Charttechnik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dalian My Gym Education bei 32,5, was einem ähnlichen Niveau wie dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Maschinen" weist einen KGV-Wert von 0 auf. Daher wird die Aktie von fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" eingestuft, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Dalian My Gym Education mit 0 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,85 Prozent. Somit wird die Aktie als ein neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an zehn Tagen positive Themen dominierten, während an drei Tagen negative Diskussionen überwogen. Allerdings konzentrierten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Dalian My Gym Education. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit "Neutral". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Neutral"-Einschätzung.