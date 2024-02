Das gibt’s ja gar nicht, DZS?

Die Aktie von Dzs wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 2,69 USD bewertet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,49 USD, was einem Unterschied von -44,61 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,62 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-8,02 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dzs-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung aus Sicht der einfachen Charttechnik.

Bei der langfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung stark variieren. Die erhöhte Aktivität führt zu einer "Gut"-Einschätzung, während die positive Stimmungsänderung ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Negative Diskussionen konnten kaum verzeichnet werden, und die Anleger zeigten sich größtenteils neutral oder positiv eingestellt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 61,19, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.