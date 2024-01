Das gibt’s ja gar nicht, Cyanotech?

Die technische Analyse der Cyanotech-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,87 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,91 USD weicht daher um +4,6 Prozent ab und wird daher neutral bewertet. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Hier liegt der Wert bei 0,8 USD, was einem Anstieg von +13,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cyanotech bei 11,72, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,19 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine gute Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Allerdings zeigt die Analyse, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen im Sentiment und Buzz gab, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der Analyse mit einer neutralen bis schlechten Bewertung eingestuft.