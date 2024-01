Das gibt’s ja gar nicht, Crystal?

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 6,16 liegt die Aktie von Crystal unter dem Branchendurchschnitt von 32,79, was einer Unterbewertung von 81 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Crystal in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Crystal von 2,95 HKD mit +10,9 Prozent Entfernung vom GD200 (2,66 HKD) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 2,69 HKD einen positiven Abstand von +9,67 Prozent auf. Somit wird der Kurs der Crystal-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral war. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung generiert.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Crystal auf fundamental, sentimentaler und technischer Ebene.

