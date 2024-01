Das gibt’s ja gar nicht, Crown PropTech Acquisitions?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Crown Proptech Acquisitions ist in den letzten zwei Wochen weitgehend neutral geblieben. Weder positive noch negative Ausreißer wurden verzeichnet. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Bereich der technischen Analyse deutet der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen auf eine neutrale Bewertung hin, da der letzte Schlusskurs (10,68 USD) nur geringfügig über dem Durchschnittswert von 10,37 USD liegt. Die gleiche neutrale Bewertung ergibt sich auch auf Basis der letzten 50 Handelstage, wo der letzte Schlusskurs (10,6 USD) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Crown Proptech Acquisitions-Aktie zeigt gemischte Signale. Während der 7-Tage-RSI auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält, ist der RSI auf 25-Tage-Basis neutral und führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Wochen keine klare Tendenz aufweist. Ebenso hat die Diskussionsintensität über das Unternehmen keine signifikanten Veränderungen erfahren. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Aktie von Crown Proptech Acquisitions aufgrund der vorliegenden Analysen und Bewertungen mit einem "Neutral"-Rating versehen.