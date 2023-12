Das gibt’s ja gar nicht, Critical Metals?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Analyse von Critical Metals hat ergeben, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten die übliche Aktivität gezeigt hat, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch die technische Analyse ergibt eine schlechte Bewertung aufgrund des negativen Abstands zum gleitenden Durchschnittskurs.

Auf der anderen Seite haben Analysten festgestellt, dass die Stimmung rund um Critical Metals auf sozialen Plattformen überwiegend positiv ist, was zu einer guten Einschätzung führt. Trotzdem erhält die Aktie insgesamt eine schlechte Gesamtnote basierend auf den technischen Analysen.

