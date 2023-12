Das gibt’s ja gar nicht, Connection?

Die technische Analyse der Connection-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 14,26 USD liegt, was einer Entfernung von -6,37 Prozent vom GD200 (15,23 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 13,94 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,3 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Connection daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Connection bei 9,47 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 53,35. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Empfehlung.

Allerdings ist die Dividendenrendite von Connection mit 3,87 Prozent derzeit niedriger als der Branchendurchschnitt von 5,24 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analystenbewertungen für die Connection-Aktie stattgefunden, wobei 0 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 16,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 15,71 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung in diesem Punkt der Analyse.

Zusammenfassend erhält Connection somit eine "Gut"-Bewertung aufgrund der fundamentalen und analystischen Bewertungen.