Das gibt’s ja gar nicht, Compass Therapeutics?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Compass Therapeutics ist in den sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies zeigt sich in den Diskussionen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um weitere Einsichten in die Bewertung der Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Compass Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 62, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse, wobei auch hier ein "Neutral"-Rating von 42,75 erreicht wird. Insgesamt wird daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse vergeben.

Die Analysteneinschätzung für Compass Therapeutics fällt insgesamt positiv aus, da von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Compass Therapeutics liegt bei 9 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 462,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität für Compass Therapeutics wird als durchschnittlich eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.