Das gibt’s ja gar nicht, Cognyte Software?

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Cognyte Software wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine mittlere Diskussionsintensität und eine gleichbleibende Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Cognyte Software diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Cognyte Software von Analysten als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten waren 1 neutral, während keine positiven oder negativen Bewertungen vorlagen. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 3 USD, was einer Erwartung von -39,52 Prozent entspricht.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von 4,96 USD liegt sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch über dem der vergangenen 200 Tage. Basierend auf der technischen Analyse wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.