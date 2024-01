Das gibt’s ja gar nicht, Citizens, Northern?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citizens & Northern beträgt aktuell 11,85, was 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Handelsbankenbranche unterbewertet ist. Aus dieser Sicht erhält Citizens & Northern eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Citizens & Northern gemessen. Aufgrund dieser Diskussionen wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Citizens & Northern-Aktie derzeit als überkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 72,22, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie also eine "Schlecht" Bewertung.

Von den 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für Citizens & Northern sind 0 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 21 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -5,19 Prozent fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Schlecht". Insgesamt erhält Citizens & Northern somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.