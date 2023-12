Das gibt’s ja gar nicht, China State Construction?

Die China State Construction schüttet eine Dividendenrendite von 6,43 % aus, was 0,14 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der China State Construction als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 Wert beträgt 65,08 und der RSI25 Wert liegt bei 45,42, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der China State Construction um 5 Prozent höher bei 3,39 Prozent. Die Branche "Bauwesen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,43 Prozent, während die China State Construction eine Rendite von 4,82 Prozent erzielte, was zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der China State Construction beträgt 5,14, was unter dem Branchendurchschnitt von 49,4 liegt, was die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet erscheinen lässt und zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.