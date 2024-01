Das gibt’s ja gar nicht, China Ruyi Holdings?

Die China Ruyi-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,94 HKD weicht um -17,01 Prozent vom aktuellen Kurs (1,61 HKD) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,81 HKD um -11,05 Prozent über dem aktuellen Kurs. Diese Werte führen insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Unternehmens für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wird die Stimmung für die China Ruyi-Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität ist mittelmäßig, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, und die Anleger haben verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen China Ruyi gesprochen. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, und das Anleger-Sentiment ergibt insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse ergibt eine "Neutral"-Einstufung, basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der China Ruyi liegt bei 66,67, während der RSI25 bei 58,33 liegt, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist.

Insgesamt zeigt sich für die China Ruyi-Aktie eine gemischte Bewertung aus charttechnischer Sicht, Stimmungslage in den sozialen Medien und dem Relative Strength-Index.