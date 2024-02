Das gibt’s ja gar nicht, China Power?

Die Aktie von China Power wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV von 8,62 liegt insgesamt 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", der 11,06 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von China Power eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird China Power daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat China Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,44 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche im Durchschnitt um -22,45 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +38,88 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -22,45 Prozent hatte, liegt China Power um 38,88 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält China Power ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist China Power derzeit eine Dividendenrendite von 4,61 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,86 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,25 Prozentpunkten wird die Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.