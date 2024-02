Das gibt’s ja gar nicht, China MeiDong Auto?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von China Meidong Auto liegt bei 20, was als "Gut" bewertet wird. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ein Wert von 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung neutral ist. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite, das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, beträgt bei China Meidong Auto aktuell 2,92 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche ergibt sich eine Differenz von -2,72 Prozent, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für China Meidong Auto in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Neutral" für die Aktie.