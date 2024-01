Das gibt’s ja gar nicht, China Brilliant Global?

Die China Brilliant Global hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,47 HKD erreicht, was einer Entfernung von +2,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Die kurzfristige Einschätzung der technischen Analyse ist daher "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +11,9 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien für China Brilliant Global wird als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der privaten Nutzer in den letzten zwei Wochen führte zu dieser Schlussfolgerung. Die Themen rund um den Wert wurden überwiegend neutral diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Stimmungsbild bei China Brilliant Global hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Analyse der sozialen Medien ergab keine signifikanten Hinweise auf eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede. Daher wird das Sentiment und der Buzz um China Brilliant Global insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der China Brilliant Global ebenfalls als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 57,14 und der RSI25 für 25 Tage bei 46,85, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.