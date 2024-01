Das gibt’s ja gar nicht, Chiho Environment?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Chiho Environmental Aktie beträgt derzeit 5,82, was 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ein neutrales Bild der Chiho Environmental Aktie. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 38,46, was eine "Neutral"-Empfehlung und der RSI25 bei 42,65, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Die technische Analyse der Chiho Environmental-Aktie zeigt gemischte Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,5 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,44 HKD, was einem Unterschied von -12 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 0,41 HKD weist jedoch einen Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +7,32 Prozent auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Chiho Environmental-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf Dividenden schüttet Chiho Environmental derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 10,53 Prozentpunkte (0 % gegenüber 10,53 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.