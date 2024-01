Das gibt’s ja gar nicht, Chewy Inc?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Chewy-RSI wurde eine Ausprägung von 58,37 festgestellt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Dieser Wert bezieht sich auf einen Zeitraum von 7 Tagen. Für den RSI25 beläuft sich die Ausprägung auf 44,5, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten wurden 12 Bewertungen für die Chewy-Aktie abgegeben, wobei 8 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie. Für den letzten Monat ergab sich eine "Gut"-Gesamteinschätzung auf kurzfristiger Betrachtungsbasis, basierend auf einer qualifizierten Analyse. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 41,4 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 85,23 Prozent darstellt, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 22,35 USD. Aufgrund dieser Analyse ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Chewy-Aktie.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Chewy in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Chewy bei 28,14 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 22,35 USD hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 20,24 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.

Diese umfassende Analyse führt zu dem Schluss, dass die Chewy-Aktie derzeit ein "Neutral"-Rating hat, basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren wie dem RSI, Analysteneinschätzungen, Sentiment und technischer Analyse.