Das gibt’s ja gar nicht, Chew's?

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel Oneapex spiegeln sich deutlich in den Diskussionen auf sozialen Medien wider. Dabei gab es weder positive noch negative Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen in den vergangenen Tagen. Basierend auf diesen Beobachtungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Dies bedeutet, dass die Aktie von Oneapex bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet betrachtet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,15 SGD der Oneapex-Aktie nun 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Allerdings ist auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Einstufung von "Schlecht" zu vermerken, da die Distanz zum GD200 bei -11,76 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um Oneapex über einen längeren Zeitraum zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Oneapex die Einstufung in diesem Punkt als "Neutral".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Dabei zeigt sich, dass Oneapex mit einem KGV von 1051,72 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt in der Branche "Nahrungsmittel" und daher als überbewertet betrachtet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 16,54, was einen Abstand von 6260 Prozent bedeutet. Somit wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

