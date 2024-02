Das gibt’s ja gar nicht, Chevron?

Der Aktienkurs von Chevron hat im letzten Jahr eine Rendite von -6,62 Prozent erzielt, was 19,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12,77 Prozent liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aufgrund der Unterperformance.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chevron liegt bei 12 und ist damit im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Einschätzung von "Gut".

Die Analysteneinschätzung für Chevron ergibt insgesamt ein "Gut", da 4 Kaufempfehlungen, 4 Halten-Empfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 192,63 USD, was einem Anstieg von 26,45 Prozent entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse wird die 200-Tage-Linie der Chevron bei 155,68 USD verzeichnet, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 152,33 USD, was einem Abstand von -2,15 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 146,96 USD ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal.

Insgesamt führt die technische Analyse zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral".