Das gibt’s ja gar nicht, ChargePoint Holdings?

Die technische Analyse der Chargepoint-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittlichen Schlusskurs von 6,85 USD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 2,9 USD, was einem Unterschied von -57,66 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,75 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis ergibt. Insgesamt erhält Chargepoint für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Von 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Chargepoint-Aktie sind 6 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier bedeutet. Allerdings ergibt sich aus Berichten jüngeren Datums eine "Neutral"-Bewertung. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 10,75 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 270,69 Prozent steigen könnte, was eine "Gut"-Empfehlung zur Folge hat.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Chargepoint-Aktie ergibt einen Wert für den RSI7 von 11,11, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 von 48,02 bedingt eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum, was insgesamt zu einem "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Chargepoint war überwiegend positiv, allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung für Chargepoint.