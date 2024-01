Das gibt’s ja gar nicht, Changyuan?

Die Anlegerstimmung gegenüber Changyuan war in den letzten Tagen überwiegend positiv. In den Diskussionen in den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Themen thematisiert, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Changyuan daher eine "Gut"-Einschätzung von den Marktteilnehmern.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor erzielte die Aktie von Changyuan im letzten Jahr eine Rendite von 1,65 Prozent, was 0,31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite von Changyuan aktuell 0,13 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Aktienkurs von 5,35 CNH eine +0,56 prozentige Entfernung vom GD200 (5,32 CNH) hat, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Abstand von +0,75 Prozent, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Alles in allem wird der Kurs der Changyuan-Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Changyuan-Aktie zeigt einen Wert von 16, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage-Basis mit 54,38 bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Changyuan basierend auf der RSI-Analyse.