Das gibt’s ja gar nicht, Century International Holdings?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausreißer. In Bezug auf das Unternehmen Century fand keine Diskussion über positive oder negative Themen statt. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Century liegt bei 16,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 zeigt hingegen keine klare Tendenz und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Century-Wertpapier in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Kommunikation im Netz ergibt eine neutrale Einschätzung für Century, da die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine andere Bewertung, nämlich ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Century-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.