Das gibt’s ja gar nicht, Central Petroleum?

Die Central Petroleum-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,05 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,046 AUD, was einem Unterschied von -8 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft analysiert. Der aktuelle 50-Tages-Durchschnitt beträgt 0,04 AUD, was über dem letzten Schlusskurs (+15 Prozent) liegt. Auf Basis dieser kurzfristigen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Central Petroleum.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen rund um Central Petroleum. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Basierend auf diesen Signalen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammengefasst ist die Aktie von Central Petroleum bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Central Petroleum beträgt 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine Einschätzung. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Central Petroleum bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeordnet.