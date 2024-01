Das gibt’s ja gar nicht, Castile Resources Ltd?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Castile als Neutral-Titel einzustufen. Der Index berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Für die Castile-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 72,73, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 30, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Castile in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Castile nun bei 0,07 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,082 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +17,14 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,07 AUD, was ebenfalls zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Gesamturteil "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation lässt sich keine starke Veränderung feststellen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Castile resultiert.

Zusammenfassend wird die Aktie aufgrund der genannten Faktoren insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.