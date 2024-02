Das gibt’s ja gar nicht, Carry Wealth?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Carry Wealth betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 60,64 Punkten, was bedeutet, dass Carry Wealth momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Carry Wealth weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 48,18), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Carry Wealth als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 100,43 insgesamt 229 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der bei 30,55 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Analyse die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Carry Wealth in den letzten 12 Monaten eine Performance von -59,86 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 4,12 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -63,98 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Carry Wealth zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Zusammenfassend wird Carry Wealth sowohl aus technischer als auch fundamentaler Analyse sowie im Branchen- und Sektorvergleich als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet.