Das gibt’s ja gar nicht, Carnarvon Petroleum?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument in der technischen Analyse von Aktien. Der RSI betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI der Aktie von Carnarvon Energy bei 42,86, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 57, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem neutralen Rating versehen.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Carnarvon Energy verzeichnet werden. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Sentiments und der Kommunikationsfrequenz. Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien ergab überwiegend negative Kommentare, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich die Einstufung "Neutral".

Auch die technische Analyse spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Carnarvon Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,16 AUD, was zu einer positiven Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch ein neutrales Rating aufgrund des geringen Unterschieds zwischen dem letzten Schlusskurs und dem gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Carnarvon Energy eine neutrale Bewertung sowohl in der technischen Analyse als auch im Sentiment und Buzz.