Das gibt’s ja gar nicht, Cardxx?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Der RSI der Cardxx liegt bei 51,16, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50,2 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien spielen dabei eine Rolle. Für Cardxx wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cardxx-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 40 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von 40 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.